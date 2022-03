20 jeunes ornais intègrent la réserve de la gendarmerie

Comme les 151 autres réservistes ornais, les 20 jeunes recrues de cet été renforceront les effectifs de la gendarmerie départementale. Par exemple en ce mois d'août pour les cérémonies à Montormel ou pour les Jeux Equestres Mondiaux au haras du Pin. La gendarmerie de l'Orne continue de recruter des réservistes ; elle espère rapidement en compter 240 dans ses rangs, avec une nouveauté cette année : il ne suffit plus d'avoir 17 ans et d'être apte, physiquement et psychologiquement. Désormais, tous les candidats doivent répondre à des tests, à l'issue de 15 jours de formation.

Le colonel Christophe Urien, commandant du groupement de gendarmerie de l'Orne :

Ces 20 jeunes ornais font partie de 84 jeunes bas-normands, qui viennent de satisfaire à ce stage de préparation aux missions de la gendarmerie.