Sortir en région : vendredi 8 août

A partir de ce vendredi et jusqu'au dimanche 17 août, le Normandie Horse Show revient à Saint-Lô pour une 28ème édition. A quelques semaines des Jeux équestres mondiaux, c'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'équitation. Retrouvez le programme complet sur sur www.normandie-horse-show.fr



Ce vendredi, participez à une chasse aux œufs de raies à Barneville-Carteret à 10h. Simon BONNEVILLE, guide du littoral ouvrira les portes de ce monde sous-marrain, pour petits et grands curieux de la nature. Et en plus : participation ludique à un programme scientifique. L'entrée varie entre 3 et 6€.



Samedi, assistez aux courses de trot sur l'hippodrome de Graignes à partir de 19h suivi de l'élection de Miss Mannequinat Normandie. La miss se verra offrir un voyage en Tunisie. Le prix de l'entrée pour la soirée est de 3€, c'est gratuit pour les moins de 17 ans.



La municipalité de Saint Fulgent des Ormes organise une fête communale ce dimanche à partir de 12h. Au programme : des jeux, de la musique, un barbecue, une buvette ou encore des parties de pétanque. Un grand barnum sera installé sur le terrain communal en cas de mauvais temps.