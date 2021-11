La 1ère compilation Tendance Ouest est sortie!

Disponible chez tous les disquaires la compilation Tendance Ouest "Plus de hits&Dance" vous propose sur 2 Cd:

1) California Gurls - Katy Perry Feat. Snoop Dogg

2) Amazing (Radio Version) - Inna

3) Angela - Yannick Noah

4) Te Amo - Rihanna

5) Ce Matin Va Etre Une Pure Soirée - Fatal Bazooka

6) Je Veux - Zaz

7) Debout Pour Danser - Collectif Metisse

8) Tout Le Monde - Thierry Cham

9) Je Ne Sais Pas - Jonathan Joyce

10) Hey, Soul Sister - Train

11) Clap Your Hands - Sia

12) Live Your Dreams - Antoine Clamaran

13) Come On In - Golden Crew

14) With The Sunshine (Tellement Loin) - Ocean Drive Feat. DJ Oriska

15) C Show - Les Jumo

16) Break Your Heart - Taio Cruz

17) Reviens - Gilles Luka

18) Le Diable Au Corps - Clara Morgane

19) Give Me A Sign - Remady

20) Gettin' Over You - David Guetta

21) Your Love Is My Drug - Ke$ha

22) We No Speak Americano - Yolanda Be Cool & Dcup

23) Survive - Laurent Wolf

24) Love Long Distance - Gossip

25) One Of It - Milow

26) Je Sais - Shy'm

27) Bleu, Blanc, Rouge - Omar & Fred

28) Le Papapa Style - Mr Kingsize Feat Dr Yugo

29) Allez Ola Olé - Jessy Matador

30) Tapez 1 - Mélie

31) Our Own Way - Klaas

32) Won't Go Quietly - Example

33) Refugee - Dion Mavath

34) Dance Hall Track - Robert M

35) Elle aime les DJ's - Party Crew

36) Désolé - Sexion d'assaut

Des compilations Tendance Ouest "Plus de hits&Dance" à remporter très bientôt sur notre antenne.

Tendance Ouest, votre radio régionale normande Hits&News.