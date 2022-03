Granville / Saint-Pair : fermeture préventive de plages

A partir du mercredi 6 août, la plage du casino à Saint-Pair-sur-Mer et les plages de Saint-Nicolas et du Fourneau à Granville interdites à la pêche à pied et la baignade.

Cette fermeture préventive, la première ce mois-ci, s'explique par la proximité de ces plages avec l'embouchure de la Saigue, et le développement possible de bactéries E. Coli en cas de pluie. Chez certaines personnes, cette bactérie peut être à l'origine de troubles intestinaux plus ou moins importants.

Des analyses seront effectuées dans la journée.

Les baigneurs devront se reporter sur la plage du Plat-Gousset, au centre-ville de Granville, qui n'est pas concernée par l'arrêté.