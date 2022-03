Calogero, nouvel album le 18 août

L'artiste français était en studio à Londres pour enregistrer de nouvelles chansons. "Les Feux d'artifice" succèdera à "L'Embellie", dernier album inédit sorti en 2009.

Secret bien gardé

Peu d'éléments ont filtré sur le nouvel opus du bassiste d'origine sicilienne. Le premier extrait était dévoilé en mai dernier. Intitulé "Un jour au mauvais endroit", il évoque le double meurtre de 2012 à Echirolles, sa ville natale. Après un début difficile, peut-être en raison du sujet tragique évoqué sur un rythme énergique, le titre a finalement émergé en play-list.

"Les Feux d'artifice"

A la fin du mois de juillet, Calogero a dévoilé le clip "Les Feux d'Artifice". Sur un tempo lent, propre au chanteur et très identifiable, il s'agit d'une ballade sensible et... nostalgique. Plus que quelques jours avant la suite, pour une sortie estivale très attendue par les fans.