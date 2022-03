En salles mercredi, le thriller "Colt 45"

"Colt 45", Le destin de Vincent, en charge de l'arsenal de la police, bascule le jour où il fait la rencontre d'un mystérieux policier. Avec "Colt 45", Fabrice Du Welz signe un thriller rythmé avec Ymanol Perset impeccable dans le rôle du jeune homme torturé.

L'armurier et instructeur de tir au sein de la police nationale est embarqué au centre d'une intrigue marquée par des attaques violentes et des tirs de haute précision. Pour assumer ses actes et dépasser les batailles policières internes, le jeune homme doit mettre à profit son côté sombre pour se sortir d'un piège bien ficelé.

"Colt 45", thriller au scenario bien conçu, révèle au grand public l'intensité d'Ymanol Perset, dans le rôle principal. Il avait joué dans "La Désintégration", de Philippe Faucon, avant de faire une apparition dans la série Engrenages, en 2012.

Gérard Lanvin, Joey Starr, Simon Abkarian et Alice Taglioni font aussi partie du casting. "Colt 45", interdit aux moins de 12 ans, sort en salles le 6 août.