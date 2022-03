Le Cadre Noir de Saumur à Saint-Lô

Le 5 septembre 2014, le Pôle Hippique de Saint-Lô ouvre ses portes au fleuron de l'élevage français. Une journée exceptionnelle, dédiée aux professionnels de la filière équine et au grand public.

Le Normandy Horse Day

Le Normandy Horse Day profite de la journée sans épreuves de CSO au Stade d’Ornano à Caen le 5 septembre, pour attirer à Saint-Lô des visiteurs et une clientèle potentielle internationale présente lors des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech 2014 en Normandie.

Ventes et animations

Toute la journées des ventes de chevaux et des animations se succèderont au coeur du pôle hippique en entrée gratuite.

· Championnat de France des femelles Selle Francais de 2 et 3 ans,

· Ventes amiables de chevaux de sport de 4 à 7 ans,

· Foire aux Foals (vente de poulains de l’année présentés avec leur mère dans la cour du Haras),

· Village du terroir et de la gastronomie avec dégustation et ventes de produits,

· Présentation des races élevées en France et en Normandie (chevaux de selle, chevaux de trait, poneys, ânes ..),

· Défilé d’attelage et promenades en calèche,

· Baptême à poneys pour les enfants,

· Présentation des grands champions de saut d’obstacles, de complet, de courses,

· Ventes aux enchères NASH de chevaux de trois ans.

Le Cadre Noir de Saumur

En fin de journée, à partir de 19h00, le Cadre Noir de Saumur présentera son spectacle de gala. Il met en valeur les difficultés de l'équitation académique à la française et les traditionnelles et spectaculaires courbettes, croupades et cabrioles.

En préambule de ce spectacle, les Haras nationaux de Saint-Lô, d’Hennebont, de Lamballe, du Pin et de Compiègne présenteront conjointement des reprises inédites d’attelages à quatre chevaux, accompagnés de Cobs Normands, Traits Bretons, Boulonnais et Percherons.

Nombre de places limitées

Pour la représentation du Cadre Noir, les places sont en vente au prix de 10 euros (5 euros pour les enfants de moins de 12 ans).