La délégation mer et littoral de la Manche coordonnera cette opération à laquelle participeront les différents moyens de la gendarmerie, la douane et les affaires maritimes. Elle a pour objectif de mettre l'accent sur la prévention et l'information des usagers de la mer en procédant à des contrôles documentaires et du matériel de sécurité (à quai).