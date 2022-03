Le casino de Saint-Aubin veut jouer la carte de la restauration

Un été « compliqué ». Jean-Marie Grosse, à la tête depuis six mois du casino JOA de Saint-Aubin-sur-Mer, ne s'en cache pas. La saison peine à démarrer. « Nous enregistrons une diminution des entrées de 8% et avons un chiffre d'affaires en baisse de 5% ». Les casinos payent leur place en bout de chaîne de loisirs. « Aujourd'hui, les estivants viennent à la journée et consomment peu sur place … Ils verrouillent les dépenses. »

Le casino de Saint-Aubin cherche donc à se différencier des très grandes structures. Écoutez à ce sujet Jean-Marie Grosse :

Autre carte à jouer pour l’établissement (construit en 1891 et réhabilité sous sa forme actuelles dans les années 20) : celle de la restauration. En juin, d'importants travaux ont été entrepris. Finie l'ambiance « bodega », figée dans ses stéréotypes : du jaune, du rouge et des taureaux aux murs. Place à la « bistronomie », explique le chef Eric Lesioux, et à une décoration plus ton sur ton, bien qu'un peu sombre en raison de l'absence de puits de lumière.

En partenariat avec l’institut Paul Bocuse, le groupe JOA a formé ses chefs et établi une carte qui a vocation à être renouvelée à chaque saison. En ce moment, le thon rouge aux sésames mi-cuit servi avec sa chips de patate douce a de quoi charmer les gourmets. Au moins autant que son tartare de saumon frais et sa mousse au citron ou encore son Saint-Pierre cuit en papillotes.

En 2013, le restaurant a comptabilisé 8 000 couverts alors que le casino enregistrait lui 80 000 entrées. La marge de progression est donc énorme. Pour séduire, l'établissement doit aussi à la rentrée entreprendre la réfection intégrale de sa façade.

Pratique. Casino JOA de Saint-Aubin 128, rue Pasteur. Tél. 02 31 96 78 82. Le restaurant du casino est ouvert le soir du jeudi au dimanche et le dimanche midi.