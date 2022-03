Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 2 et 3 août

MANCHE



Tout au long de l'été découvrez le Skimboard sur la Côte normande avec le Skim School Tour 2014. Des initiations, des démonstrations et des animations gratuites. Prochaines étapes à Donville les Bains et Hautteville sur mer les 5 et 6 août prochains. La tournée Skim School Tour c'est avec Tendance Ouest.



Rendez-vous également sur la plage de Sciotot dans le Nord Cotentin pour l'édition 2014 de sportez-vous bien sportez-vous plage. Plusieurs animations sont proposées sur le sable pour petits et grands avec notamment une grande structure gonflable pour faire du beach-soccer.



C'est l'un des principaux temps fort de l'été, le festival A fond la cale à Saint Martin de Bréhal. C'est un véritable carnaval de la mer. La 15ème édition c'est jusqu'à dimanche, toutes les infos à retrouver sur www.ville-brehal.fr



Ce samedi, rendez-vous sur l'hippodrome de Graignes pour assister aux courses dés 19h suivi par un grand feu d'artifice.



Ce dimanche à Pirou, assistez à la projection en avant-première du film "So Long" qui sortira en septembre partout en France. C'est l'histoire d'un musicien qui ne gagne pas sa vie, son frère lui propose de rejoindre le cercle très fermé des traders. Pour fêter cette nouvelle destinée, il sort et rencontre une jeune violoniste. Ils vont passer le reste de la nuit ensemble, à parler et à chanter. Il se retrouve devant un choix : assurer son avenir ou vivre sa passion et cet amour naissant. L'avant-première c'est ce dimanche à 20h30 au cinéma Le Cotentin à Pirou est sera suivi d'un petit concert par l'actrice / violoniste du film.



Tout ce week-end, le cyclisme est en fête à St Martin de Landelle avec la 35ème édition de la Polynormande. Ce samedi, championnat de France des journalistes et courses départementales. Et dimanche, polycadet à St Martin de Landelle, présentation des coureurs à Avranches et grand départ à 13h. La Polynormande c'est avec Tendance Ouest, la radio du sport en Normandie.



CALVADOS



La cinquième édition d'Ohama Festi'v démarre ce samedi à Vierville sur mer. Au bord de la mer dans un cadre idyllique, une programmation rock, éclectique se chargera d'assurer le show. L'entrée est à 6€ en prévente et 9€ sur place, toutes les infos sur www.oti-omaha.fr



Un week-end équestre en perspective à Deauville avec les 24h du cheval, des courses aux sports équestres, du galop au polo, c’est un parcours fléché ouvert à tous qui vous invite à découvrir tous les univers du cheval, ses lieux, ses coulisses et ses passions. Retrouvez le programme complet sur www.deauville.fr



Jusqu'à samedi emmenez vos enfants au Paléospace de Villers pour leur faire découvrir la visite guidée «Odyssée Jurassique». Un retour dans l'histoire ou la terre était peuplée de dinosaures et qu'une mer chaude couvrait la Normandie où abondaient les féroces reptiles marins. Un moment vivant et enrichissant pour petits et grands. Ça démarre à 14h30 et vous coûte entre 7,50 euros et 10,50 euros.



Le site de saut de Normandie célèbre son anniversaire au mois d’août : ce dimanche pour ses 24 ans ce sont des sauts délires, de la musique et l’occasion d’assister à un show de sauts extraordinaires exécutés par des professionnels. Rendez-vous dès 16h à la Ferrière Harrang. L'équipe d'Aj Hackett Normandie vous accueille tout l'été pour profiter des activités à sensations du viaduc de la Souleuvre.



Ce dimanche, l'association des commerçants Espace Action, organise l'opération «Fête du Port, Tous en Marinière !» à Port-en-Bessin Huppain. Cette 3ème édition fera revivre ses classques et sera également agrémentée de nouveautés. Au programme : des balades en calèche, un stand maquillage, une aire de jeux gonflables, une course des pirates mais aussi de la musique et de nombreux concerts.



ORNE



Ce week-end se tient la fête européenne de la chasse et de la pêche dans le parc du prestigieux château de Carrouges dans l'Orne. Au programme : animations, concours, spectacles, feu d'artifice, grande messe de la St Hubert, nombreuses activités pour les jeunes. Profitez de la visite du château gratuite pendant la fête. L'entrée est à 9€, visite du château incluse, c'est gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.



Concerts gratuits, tous les dimanches du mois d'août à 21h sur la place du Vivier à Sées, dans le cadre du rendez-vous «Les dimanches au bord de l'Orne». Ce dimanche, soirée reprise, avec Exit. Les quatre musiciens de Caen interpréteront les grands tubes des années 70 et 80, en passant en revue des groupes et chanteurs aussi divers que Dire Straits, Éric Clapton, Francis Cabrel, Pink Floyd, Jacques Dutronc ou encore Prince et Nino Ferrer.



Ce week-end, c'est la fête à Courtomer. Samedi ,participez aux olympiades avant d'aller danser au bal sur la place avec les pompiers. Dimanche, grande brocante, fête foraine, fanfare, retraite aux flambeaux et un grand feu d'artifice. L'entrée est gratuite.