Découvrez Matt Dusk avec son premier titre Good News

Matt Dusk est un artiste canadien qui a commencé à chanter à l'âge de 7 ans. Il a à l'origine une formation de musique classique et de lyrisme lui permettant de chanter dans un premier temps dans des opéras.



Il signe en mars 2003 avec le label Decca Records. Son premier album sortira en juin 2004 et deviendra disque d'or au Canada.



A la fin de l'année 2009, il sort au Canada et au Pologne l'album "Good News" dont le premier extrait "Good News" est diffusé actuellement sur Tendance Ouest. Découvrez ci-dessous le clip de ce titre:





