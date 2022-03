Fini les volets déroulants et interminables de petites annonces ! Grâce à la géolocalisation, le portail Ouhabiter.com, pensé et élaboré en Normandie, permet au futur acquéreur de visualiser en un clic le nombre de biens disponibles dans la ville qui l'intéresse. Le site, mis en ligne il y a quelques semaines, a nécessité « beaucoup de développement », explique Arnaud Debureaux, fondateur. « Nous avons été en version bêta pendant près d'un an ».

Fort de 130 000 annonces, diffusées gratuitement par les professionnels de l'immobilier français, Ouhabiter.com entend bien devenir une référence sur le marché. La géolocalisation reste néanmoins approximative, à l'échelle d'un quartier, pour ne pas favoriser le rapport direct entre vendeur et acheteur (rapport qui ne fait pas les affaires des agents immobiliers). Ecoutez à ce sujet Arnaud Debureaux :

Le portail immobilier Ouhabiter.com, pensé et élaboré près de Caen

A terme, le portail commercialisera des espaces publicitaires. « C'est le nerf de la guerre de monétiser le site », souligne Arnaud Debureaux. « Ces espaces seront mis en avant de façon secondaire pour ne pas nuire au parcours utilisateur des internautes », assure-t-il.