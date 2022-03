Sortir en région : lundi 4 août

Salsa, bachata, merengue... La danse cubaine et afro-caribéenne réchauffe la Manche

L'association Baïla Salsa Cherbourg-Manche vous invite à une soirée dansante à Cherbourg ce jeudi sur les quais à partir de 19h00. L'occasion de vous initier à plusieurs rythmes latinos. C'est gratuit et ouvert à tous. Et un peu plus loin la reprise des cours à la rentrée avec un nouveau professeur : Ange. Retrouvez les dernières infos sur la page FaceBook Baïla Salsa et www.salsacherbourgmanche.jimdo.com.

Film en plein air

Dans le cadre des projections proposées chaque lundi par l'Office de Tourisme d'Omaha Beach, revivez sur grand écran le film de 2008 « Les femmes de l'ombres » avec Sophie Marceau, l'histoire de 5 jeunes françaises engagées dans la résistance. C'est gratuit à partir de 20h30 à Mandeville-en-Bessin.

Don du sang avec l'EFS

Si vous passez vos vacances sur la côte fleurie, arrêtez vous sur le stand de la météo du sang. La prochaine escale c'est demain entre 9h30 et 12h30 à la salle des fêtes de Cabourg.

Visite guidée d'Alençon en 1944.

En cette année de commémoration du 70ème anniversaire de la bataille de Normandie et du Débarquement, découvrez Alençon pendant cette période de l'Histoire. Revivez les faits, les anecdotes, les actes de résistance et la libération avec Christophe Bayard, professeur et passionné d'Histoire qui anime la visite pendant 1h00. Rendez-vous demain à la place de la Magdeleine pour monter à bord du train touristique. C'est 6,50 euros par adulte et gratuit pour les – de 3 ans.