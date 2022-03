Sortir en région : jeudi 31 juillet

Tournée Skim School Tour 2014

Tout au long de l'été découvrez le Skimboard sur la Côte normande avec le Skim School Tour 2014. Des initiations, des démonstrations et des animations gratuites, aujourd'hui ils sont à Luc sur mer dans le Calvados avant les prochaines étapes à Donvilles les bains et Hautteville sur mer les 5 et 6 août prochains. La tournée Skim School Tour avec Tendance Ouest.

Sportez-vous bien en bord de mer

Rendez-vous également sur la plage de sciotot dans le Nord Cotentin pour l'édition 2014 de sportez vous bien sportez vous plage. Plusieurs animations sont proposées sur le sable pour petits et grands avec notamment une grande structure gonflable pour faire du Beach-soccer.

Musique

La cinquième édition d'Ohama Festi'v démarre ce samedi 9 août à Vierville sur mer. Au bord de la mer dans un cadre idyllique, une programmation rock, éclectique se chargera d'assurer le chaud... Quels sont les artistes que vous retrouverez sur scène, écoutez Franck membre organisateur de l'événement. La 5ème édition d'Omaha Festiv c'est le samedi 9 août à Vierville sur Mer.Tarifs : 6€ en prévente et 9€ sur place, toutes les infos sur www.oti-omaha.fr

Cheval

Un week-end équestre en perspective à Deauville avec les 24h du cheval, des courses aux sports équestres, du galop au polo, c’est un parcours fléché ouvert à tous qui vous invite à découvrir tous les univers du cheval, ses lieux, ses coulisses, et passions. Retrouvez le programme complet sur www.deauville.fr