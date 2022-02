A fond la Cale : Le Festival en bord de mer à Bréhal

Du 31 juillet au 3 août à Saint Martin de Bréhal

Concerts, Balades, défilés en fanfare et surtout la traditionnelle course d'OFNIS, le menu de la 15ème édition du festival A fond la Cale ne change presque pas. Et pour cause, le succès est à chaque année au rendez-vous, près de 4 000 personnes se retrouvent à Bréhal notamment pour la course d'Objets Flottants Non Identifiés véritable carnaval de la mer se jetant à l’eau.

la 15'ème édition du festival Saint Martin de Bréhal c'est du 31 juillet au 3 août à Saint Martin de Bréhal. Le programme à consulter ici