50 places en contrat d'apprentissage proposées par la NEOMA Business School de Rouen

Au sein de l'école NEOMA Business School, le programme Bachelor in Retail Management-ECAL propose 50 places en contrat d'apprentissage, 25 pour les étudiants en deuxième année, et autant pour les étudiants en troisième année. Ces contrats d'apprentissage seront ouverts dès octobre 2014.

Ce type de formation est une référence en matière de distribution et prépare l'étudiant à une carrière dans le monde professionnel. Les grandes enseignes ont quant à elles de plus en plus le désir d'employer des jeunes apprentis.

Cette réponse au besoin du marché actuel va donc permettre à de nombreux étudiants de pouvoir profiter de l'apprentissage. Comment cela fonctionne ? Les étudiants seront en apprentissage sur trois semaines dans une entreprise et une semaine à l'école sur le campus de Rouen.