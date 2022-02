Stage d'été : Musiques d'Amérique du Sud

Pierre-Marie Levaillant, à l’origine du projet, fait ainsi vivre un moment de partage à des élèves qui souhaitent jouer pendant l’été. “Il n’y a pas d’âge minimum, on exige seulement deux années de pratique de l’instrument.” Les neuf intervenants sont pour la plupart multi-instrumentistes et la plupart sont originaires d’Amérique du Sud. “Depuis deux ans, nous nous sommes orientés vers ces musiques : biguine, mazurka, bossanova, grajé-vals, et nous avons la chance d’accueillir des musiciens de renom comme Eric Bonheur, Chris Combette ou Émile Romain.” Presque chaque soir les professeurs donnent un concert gratuit ouvert à tous et les élèves se produisent sur scène les lundis pour un soundpainting-improvisation codifiée par des gestes.

Pratique : Du 16 au 24 août. Espace l’Olivier à Yvetot. Tarifs 320 € externe / 360 € d.p. / 410 € p.c. Réservations 06 94 28 78 77