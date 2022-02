Le magazine Le Point vous propose de découvrir les gourmandises du Cotentin.

Découvrez dans ce numéro spécial tous les secrets de la gastronomie et des gourmandises du Cotentin: faites le marché avec un chef, découvrez les coulisses de la maison du biscuit, les bonnes adresses des personnalités publiques, découvrez un portrait du patissier et chocolatier Jean-François Foucher et de nombreuses adresses pour découvrir les douceurs du Cotentin avec Tendance Ouest dans votre magazine Le Point disponible dès aujourd'hui.

Ecoutez Jean-Pierre Beuve, journaliste au magazine Le Point