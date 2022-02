Bonne table : au petit paradis du Jardin du Menhir

Prenez votre voiture et en quelques minutes, vous serez sur les hauteurs, à Mesnil-Esnard. Là, vous entrez dans une grande demeure avec un grand jardin : bienvenue au Jardin du Menhir où des serveurs vous accueillent avec enthousiasme et disponibilité.



Salade, pizza et cidre



Dans un cadre calme et verdoyant, profitez d’une terrasse ensoleillée et d’un repas copieux. Sur la carte , vous avez le choix : une formule à 12 €, l’autre à 15 €. À chaque fois, le menu comprend un plat, un dessert et une boisson.



Galettes, pizzas, viandes ou salades, les plats proposés sont nombreux. Pour ma part, j’opte pour la formule à 12 €. Malgré la chaleur étouffante de ce vendredi midi, je craque pour une pizza montagnarde, où les jambons cru et fumé cotoient du fromage fondu. Mon voisin a besoin de fraîcheur, il choisit une salade scandinave à 11 € avec du saumon, des crevettes, des crudités et une crème à la ciboulette. Délicieux ! Le tout accompagné par un cidre brut (la bouteille à 8,20 €) pour faire du repas une belle réussite.



S’il vous reste un peu de place pour le dessert, jetez vous sur la crêpe banana-split : copieuse, savoureuse et fondante, on en redemande ! Je préfère une glace citron vert-cassis, idéale en ce temps estival.



Pratique. 134 Route de Paris à Mesnil-Esnard. 02 35 91 34 28.