Les Jeux équestres diffusés dans 200 pays...

Même si l'Organisation des Nations unies annonce ne reconnaître que 193 états dans le monde, le Comité d'organisation des Jeux équestres mondiaux indique aujourd'hui que les épreuves seront retransmises dans plus de 200 pays. "Ces retransmissions télévisées feront apprécier aux téléspectateurs du monde entier le spectacle et l’adrénaline des différentes disciplines équestres, ainsi que le fabuleux décor que la région normande offrira à ces Jeux. France Télévisions, Partenaire Officiel et Equidia Life, Partenaire Média, proposeront aux téléspectateurs français une couverture sans précédent de ce qui constitue le plus grand événement sportif cette année dans l’Hexagone", indique le communiqué.