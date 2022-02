Ivre, il empêche sa concubine de rentrer dans son appartement à Rouen

C'est la Brigade canine qui a été requise le samedi 19 juillet à 18h15 pour se rendre rue Saint-Julien à Rouen pour un différend entre concubins. La requérante affirme s'être réfugiée chez le fleuriste.

Lorsque la police arrive sur les lieux, la femme de 44 ans explique qu'elle est actuellement en instance de séparation et qu'elle vit chez sa soeur depuis une semaine. Elle affirme s'être présentée à son domicile pour venir récupérer des affaires personnelles et que son concubin a refusé de la laisser entrer.

Les policiers se présentent donc au domicile. Ils se font insulter par l'homme, dont l'haleine est très alcoolisée. Les policiers tentent de raisonner l'individu de 38 ans, lui expliquant qu'ils accompagnent son ex compagne afin que celle-ci puisse récupérer ses affaires. L'homme s'énerve de plus belle et commence à devenir aggressif. Il sort de son appartement avec un marteau de charpentier et se montre très menaçant. Il refuse de lâcher l'arme.

Les policiers lui assènent un premier coup de tonfa sur le bras, ce qui ne le fait pas lâcher l'arme. Le deuxième coup ne produit pas plus d'effet que le premier. C'est le gaz lacrymogène qui lui fera lâcher prise sur son marteau. La police l'interpelle alors et parvient à le menotter.

L'homme a été ramené à l'hôtel de police et placé en garde à vue.