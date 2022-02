Météo France a lève sa vigilance orange pour des phénomènes orageux, sur les départements de Basse-Normandie ainsi que sur la Mayenne et la Sarthe. Vigilance maintenue pour la Haute-Normandie.

L'activité orageuse a été plus discrète dans la Manche et le Cavaldos ce vendredi en soirée et dans la nuit, l’intensité électrique a été nettement plus vive dans l’Orne et l’ Eure.

Pas de dégats massifs selon les sapeurs-pompiers.

Dans l’Orne, la foudre s'est abattue sur deux maisons à Alençon et Bellême.