Risques de violents orages : le département de l'Orne en vigilance Orange

De puissants orages, de fortes rafales de vent pouvant atteindre 80 voire 100 km/h localement, des précipitations qui s'intensifieront ce soir et qui atteindront leur paroxysme aux alentours de minuit , de 30 à 50 mm de précipitations envisageables sous les orages localement.

Une accalmie est attendue en fin de nuit, des pluies orageuses seront moins fortes samedi matin, le retour des éclaircies est prévue à partir de la mi-journée.

La préfecture de l'Orne rappelle quelques conseils élémentaires de prudence :

- Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques

- À l'approche d'un orage, mettez en sécurité vos biens et abritez-vous hors des zones boisées

- Évitez les abords des cours d'eau

- Soyez prudents face au risque d'inondations et prenez les précautions adaptées

- Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d'eau.