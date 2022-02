La Fresnaie-Fayel. Orages : 110 interventions des pompiers dans le Calvados et l'Orne

Les orages étaient attendus dans le Calvados et dans l'Orne, ces départements étant en vigilance orange le lundi 4 juin 2018. Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 juin 2018, les impacts et les dégâts ont été importants puisque dans le Calvados, les pompiers ont été appelés 40 fois en trois heures. Les sauveteurs aquatiques ont d'ailleurs été mobilisés dans le secteur de Livarot où il y a beaucoup d'inondations dues aux intempéries.

Dans l'Orne, on dénombre environ 70 interventions avec notamment des pluies abondantes entre 20 heures et 1 heure du matin qui ont inondé des sous-sols et des caves.

Il y a également eu deux incendies dus à la foudre. Le feu a pris au niveau du toit, dans une maison impasse du parc au Theil sur Huisne. 60 % de l'habitation est détruite. Il n'y avait personne au moment du sinistre. Le compteur électrique d'une habitation du Val au Perche a pris feu également.

L'Eure est également très touché puisqu'il y a eu presque 300 interventions dans la nuit.