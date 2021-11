Pour Vincent Parienty, le directeur de l'agence 'il ne s'agissait pas de simples travaux, mais de l'aménagement d'un concept avec une nouvelle occupation de l'espace et une nouvelle disposition de nos sept guichets pour un plus grand dynamisme et plus d'humanité.” Conséquence heureuse, 'le temps d'attente s'en trouve réduit de 50 %” assure Paul Bernas, le directeur régional de la Poste.



