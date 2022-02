Festival Art Sonic : Toutes les infos pour venir à Briouze

Le Festival Art Sonic populaire et familial démarre d'ici quelques heureus maintenant à Briouze. Encore une fois une programmation originale, travaillée et concise. Sur la scène ornaise retrouvez Soulfly Dub Inc, Ky-Mani Marley, Deluxe, Biga*Ranx, Mad Caddies, Tagada Jones et plein d'autres. Comment se rendre sur le site ? Voici les informations :

Venir en voiture

L’autoroute A28 passe à 30 km de Briouze, sortie n°17 !

Pensez au covoiturage, un moyen convivial, écologique et économique de voyager !

Caen, Alençon : 45 min | Laval, Le Mans, St Lô : 1h

Evreux : 1h30 | Rouen, Rennes : 1h45

Tours, Cherbourg : 2h | Paris : 2h30

Covoiturage : Chauffeurs, passagers, inscrivez vous ici !

Venir en train

Briouze se situe sur la ligne de train Paris – Granville, à 2h de trajet sans changement de la gare Montparnasse.

Liaisons avec les lignes en provenance de Caen, Le Mans, Tours, changement à Argentan.

Pas besoin de navette ! La gare de Briouze se situe à 5min à pied de l’entrée du festival !