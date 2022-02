Alençon : Festival Les échappées belles

Clowns, danseurs, acteurs, musiciens et autres funambules en tout genre viennent animer les pelouses et pavés d’Alençon pour réveiller ses habitants et laisser les arts ouvrir la marche. Du Parc des promenades à la Cour carrée de la dentelle en passant par le Parc Joubert et le Théâtre d’Alençon, toute la ville est assiégée. Cirque, théâtre, musique ou formes plus innovantes, les 25 spectacles programmés auront de quoi émerveiller, faire rire et rêver toutes les âmes qui passent par la Cité des Ducs.



Ecoutez, Régine Montoya, Directrice de la Scène nationale 61.

