Le camping, lieu de villégiature des premiers amours des Français

Dans la majorité des cas (90%), les Français ont découvert leurs premiers frissons amoureux entre 14 et 17 ans. Le passage à l'acte entre 18 et 24 ans concerne 10% de répondants. Passé cet âge, plus personne ne déclare avoir attendu ces années pour batifoler.

Et c'est donc au camping qu'une majorité de Français découvre pour la première fois les sensations de l'amour. Puisqu'il s'agit d'un lieu de prédilection pour faire des rencontres, 60% choisissent de fréquenter les lieux de vie comme le bar ou la piscine, autant participent aux animations, 40% sortent de leur mobil-home et partent explorer les alentours.

Ce sondage a été réalisé en juin 2014 auprès de plus de 1.200 internautes toutes catégories et âges confondus non clients du site Camping-and-co.com.