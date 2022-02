Saint-Lô : 3ème Concours National d'Attelage

Chevaux, poneys et traits venant de toute la France participent cette semaine au 3ème Concours National d'Attelage à Saint-Lô.



Vendredi : Dressage Pro élite // Samedi : Dressage Amateur 1

Samedi : Maniabilité Amateur 1 et Pro élite

Dimanche : Marathon Amateur 1 et Pro élite



Buvette et grillade sur place. L'entrée est gratuite.



Ecoutez, Jean-Claude Lecomte, Président et organisateur du concours.

