Au coeur de la nouvelle école des Beaux-Arts à Rouen

Michel Bréant, directeur des projets à l'école des Beaux-Arts, ouvre la porte de l'ancien collège Giraudoux, rue Giuseppe Verdi, dans les Hauts-de-Rouen. Les locaux sont encore vides d'étudiants et professeurs. Quelques ouvriers continuent les travaux de finition qui doivent être achevés au 1er septembre, date de la rentrée pour les enseignants.

"Au début, les étudiants ont pu se faire des soucis, notamment à l'idée de quitter le centre-ville. mais au fur et à mesure de l'avancée des travaux, ils sont venus visiter leurs futurs locaux et voir les outils qui seront mis à leur disposition. Au final, sur les retours que nous avons eu, 80 % d'entre eux sont satisfaits."

Et ils ont des raisons de l'être : les locaux, plus grands et plus fonctionnels, permettront un plus grand confort de travail aux futurs artistes. Les salles de classe ont été transformées, des cloisons ont été abattues, le tout pour aménager de grands ateliers qui permettront aux élèves de travailler leurs projets en dehors des heures de cours.

La salle de restauration de l'ancien collège est quant à elle devenue une grande salle de conférences, ouverte aux étudiants mais aussi au public amateur d'art. Enfin, des ateliers techniques pour le travail du bois et du fer ont été aménagés et sont, selon Michel Bréant "2,5 fois plus grands que ceux à l'aître". Le matériel nécessaire à la poursuite des études devrait arriver au fil de l'été. Les studios vidéo, photo ou le matériel de sérigraphie arriveront par exemple courant août.

Prochaine étape : l'installation d'un grand espace d'exposition. Aucune date n'a pour l'instant été fixée. Mais Michel Bréant l'assure : "On y réfléchit beaucoup !"