Découvrez le clip de la sensation Vianney "Je te Déteste"

A l'âge de 12 ans, il débute la guitare et écrit ses premières chansons. Puis il s'essaie au piano et à d'autres instruments comme la mandoline et même plus petite le ukulélé. Dans chacune de ses compositions, Vianney transmet des moments de vie dont il a lui même fait l'expérience.

Sa rencontre avec Antoine Essertier est déterminante dans sa carrière car à ses côtés il entame la création de son premier album entre le mois d'août 2013 et mars 2014 en plein cœur du climat Auvergnat.

Révélé par Tendance Ouest et grâce à sa prestation au Tendance Live, Vianney est la sensation du moment. Découvrez le clip de Vianney, "Je te déteste".