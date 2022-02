Football : Saint-Lô, Granville et .... Hérouville dans le même groupe de CFA 2 !

Tout est venu de la décision de la DNCG d'interdire à Luzenac d'intégrer le championnat de Ligue 2 ! Une décision qui aurait du replacer directement le promu dans son championnat de National. Que nenni !!! La FFF n'a pas repéché Luzenac en national (ni en CFA, ni en CFA 2) et c'est donc Strasbourg, relégué sportivement en CFA, qui a en fait été repéché. Un jeu de chaises musicales bénéfique à ... Hérouville qui devait descendre en DH et qui est finalement réintégré "à la dernière minute" dans le groupe A de CFA 2 aux côtés (là c'était attendu) de Saint-Lô et Granville. Une bonne surprise qui a pour conséquence de libérer une place en DH, place qui pourrait donc revenir à l'AS Cherbourg !

CFA 2 GROUPE A

Dinan Lehon

Granville

En Avant Guingamp B

Hérouville

Rennes Tour d'Auvergne

Lannion

Stade Lavallois B

Locminé

Sablé sur Sarthe

Saint-Lô

Stade Brestois B

Saint Brieuc

Stade Rennais B

Chateaubriant.