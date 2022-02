Rouennais, covoiturez pour partir en vacances !

Pendant la grève de la SNCF, les Français se sont naturellement tournés vers d’autres solutions. La plus sollicitée ? Le covoiturage.



Une hausse de 120%

Près d’un demi-million de Français a voyagé en covoiturage avec le site indépendant BlaBlaCar “soit 120% de plus que d’habitude”, souligne Diane Prébay, membre de l’équipe de BlaBlaCar. Elsa Lelant fait partie de ces personnes qui utilisent le site, avec ou sans grève. “Cela fait quatre ans que j’utilise le site pour mes trajets les plus longs.” Pour la Rouennaise, il n’y a que des avantages. “Le prix du trajet pour le conducteur est amoindri et pour les passagers, c’est également une solution économe. De plus, ça me permet d’apprendre à connaître des personnes venues de tous horizons.” Actuellement, 1 477 trajets au départ de Rouen sont proposés sur le site. “En général ce sont des voyages qui ont lieu dans la semaine”, précise BlaBlaCar. Un mode de transport doux qui a un bel avenir devant lui.