Une nouvelle Présidente pour l'agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et Eure

Fondée en 2009, l'agence d'urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et d'Eure a été mise en place sur un espace comprenant 650.000 habitants (Le Pays du Roumois, le Pays entre-Seine-et-Bray, la Communauté d'agglomération Seine Eure et la CREA, et la future métropole Rouen Normandie). Ce n'est pas le premier mandat de Françoise Guillotin. La nouvelle présidente est vice-présidente de la CREA en charge de l'Urbanisme, du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et de la politique foncière et de l'Urbanisme commercial. Elle est de plus la Première-Adjointe du maire d'Elbeuf, Djoudé Merabet.