Caen : Des séjours pour les séniors à bas prix

Des séjours pour les seniors à moindre coût. C'est ce que propose la ville de Caen et le Centre communal d'action sociale qui s'associent à l'ANCV. Le service est destiné aux personnes de plus de 60 ans ou 55 ans pour les handicapés ne pouvant voyager dans un bus non adapté. Les seniors ne doivent pas avoir reçu d'aide de l'ANCV dans l'année et être non imposables avant déduction fiscale. Des informations sont disponibles dans les mairies de quartiers de Caen ainsi qu'au CCAS, 9, rue de l'Engannerie.