Le chantier vise à aménager une allée bus-taxis entre la place Saint-Paul et la place Saint-Eloi, une bande cyclable entre le boulevard Gambetta et le boulevard des Belges et contre-allée piétonne. Les travaux doivent se terminer à la fin de l'été pour que les nouveaux aménagements soient prêts à la rentrée.

Actuellement, une partie de la circulation est impropre à la circulation sur le quai de la Bourse.