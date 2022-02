Le Judo Tour Littoral permet aux jeunes et aux adultes des initiations gratuites au sport en présence d'une star de la discipline. Cette fois, ce sera Vincent Limare (- 60 kg), vice-champion d'Europe Juniors en 2011 et Champion de France Seniors en 2013 qui ira à la rencontre des fans et des touristes.

Rendez-vous mercredi 16 juillet, Boulevard Albert 1er, à Fécamp.