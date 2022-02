76540. Chemin Saint-Jacques-de-Compostelle : Rouen dans les clous

Afin de mettre en valeur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la ville de Rouen a installé via un circuit balisé plusieurs clous qui symboliseront l'itinéraire historique du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui mène jusqu'en Espagne. Le premier clou a été installé Place de la Cathédrale de Rouen. Mettant en valeur les espaces patrimoniaux à travers un parcours de randonnée, cette initiative va continuer son bout de chemin jusqu'en 2015.

Confectionné en résine et réalisé à partir d'une imprimante 3D, ces clous d'un diamètre de 100 millimètres et pesant 300 grammes seront implantés dans la partie la plus urbaine de la Métropole. Au total, ce projet devrait coûter 5000€.