76540. Découverte du patrimoine Rouennais tous les samedi à 15h

La visite guidée aura lieue tous les samedis à 15h durant ces vacances d'été. Partant de la Place de la Cathédrale de Rouen, ce mini périple coûtera 6,50€ pour les adultes et 4,50€ pour les jeunes de 12 à 18 ans, ainsi que pour les étudiants, les familles nombreuses, les demandeurs d'emploi et les détenteurs du Pass en liberté.

Cette excursion sera gratuite pour les moins de 12 ans. Ce voyage didactique permettra au public d'aborder la ville de Rouen sous un nouveau jour et en apprendre un peu plus sur ses mystères. Entre histoires insolites inédites, figures historiques et peintures très représentatives de notre ville aux cent clochers, ce parcours sera dirigé tout du long par un guide-conférencier. La visite des rues de Rouen s'étendra sur 2h. Avec tous ses trésors architecturaux et picturaux Rouen n'a pas fini de nous étonner!