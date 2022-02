La table caennaise : le Bistrot 102

Le cadre est charmant. “La déco, c’est comme dans l’assiette, c’est maison”, me précise la patronne en m’accueillant. “Je m’appelle Christelle. En cuisine, c’est mon mari, Cédric”, poursuit-elle. J’aime ce franc-parler. J’apprends ainsi que le jeune couple se lance pour la première fois à son compte, que la viande est normande et que les légumes viennent aussi du coin.



Frais et fondant !

A la carte, je découvre une formule du jour entrée + plat ou plat + dessert à 13,90 € (rajouter 3 € pour la formule complète). Je me laisse tenter par le croustillant de mozzarella. C’est frais et surtout fondant, sans doute grâce au fromage blanc présent dans ce petit délice.

En plat, je commande la tartine au chèvre et tomates confites. Peut-être un brin simple ? Pas du tout ! Il y a dessus du jambon de Parme, des oignons confits, des patates douces... C’est généreux. A l’image du chef et de son épouse qui mettent, c’est évident, tout leur coeur à l’ouvrage. Avec un soda, je règle une note de 17,40 €. Une vraie bonne table.

Pratique. Le Bistrot 102, rue Saint-Martin à Caen. Tél. 02 14 40 51 54. Du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h. www.lebistrot102.fr