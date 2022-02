"Les enfants du Top 50" revisitent les tubes des années 80

La reprise du titre "Désir désir" de Laurent Voulzy et Véronique Jannot est le premier extrait tiré de cette compilation. Le titre, d'ores et déjà disponible au téléchargement, est cette fois-ci interprété par un quatuor formé de Joyce Jonathan, Mickaël Miro, Elisa Tovati et Brice Conrad. Pour l'anecdote, la chanson était classée 29e lors du tout premier classement officiel du Top 50, dévoilé sur l'antenne de Canal+ le 4 novembre 1984.

Supervisées par Jean-Félix Lalanne, l'album va réunir de nombreux artistes d'horizons différents. Sont annoncés Yannick Noah, Grégoire, Zaz, Chimène Badi, Zaho, John Mamann, Kareen Anton ou encore Grégori Bacquet.

Parmi les autres tubes annoncés figureraient "Ils s'aiment" (Daniel Lavoie), "Tout doucement" (Bibie), "T'en va pas" (Elsa), "Une femme avec une femme" (Mecano) et "Le géant de papier" (Jean-Jacques Lafon).