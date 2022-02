76540. Les Verts contre le projet du Contournement Est de Rouen

Pour les Verts, aucun des objectifs et avantages avancés par les promoteurs du projet ne tient : aucun gain de temps de transport, une liaison autoroutière payante que les automobilistes délaisseront et une pollution de l'air accrue. "33 communes impactées, comptant plus de 100 000 habitants, subiront une pollution de l'air et de bruit légèrement accrue, sans que la santé des habitants du centre de l'agglomération rouennaise ne s'améliore" dénoncent les écologistes qui évoquent "600 hectares de terres artificialisées."

Dernière réunion ce soir

Pour eux, le projet est "ruineux et inutile". Ils regrettent une "concertation" qui n'aurait été en fait qu'une "information". Lors des réunions organisées entre les habitants et les promoteurs du projet, la discussion fut en effet houleuse. La dernière réunion se tient ce mercredi 9 juillet à 19 h, à la Halle aux Toiles, place de la Basse Vieille Tour à Rouen.

Pour rappel, le contournement Est doit permettre de désengorger le trafic en centre-ville, notamment celui des poids lourds, qui pourront emprunter une nouvelle liaison autoroutière reliant l'A28 Nord, la RD18e et l'A13-A154. 20 à 30 000 déplacements sont attendus par jour. Les travaux devraient commencer en 2019.