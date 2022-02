Hissez les Voix : Le plus grand concours de chant de l'ouest démarre ce dimanche !

Ce dimanche 13 juillet, venez soutenir les plus belles voix du grand ouest à Hissez les Voix à Agon-Containville. Le concours de chant ouvert à tous démarre dés 14h. Pour les musiciens en herbe, une grande scène est mise à disposition où ils seront jugés par un jury de prestige d'une part et par le public d'autre part. Cette animation a une amplitude horaire de plus de 12h00. Au cœur de la saison estivale, près de 4000 spectateurs ont participé l'année dernière à cet évènement gratuit ! Cette année, en pleine coupe du monde l'événement retransmettra la finale de la coupe du monde et se clôturera par un feu d'artifice et la finale du concours.

Hissez les voix fête ses 5 ans d'existence avec encore une nouvelle fois un beau programme :

14h00 : Préselections des groupes

18h00 : Apéro-concert

19h00 : Demi-finale Hissez les Voix

21h00 : Finale de la coupe du monde de Football

23h00 : Finale Hissez les Voix

23h45 : Feu d'artifice

00h00 : Gagnant Hissez les Voix

