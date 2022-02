Décès de l'ancienne maire de Troarn

Dominique Lefrançois était élue au Conseil Régional de Basse-Normandie depuis 2001, maire de Troarn de 2001 jusqu’en 2013. Elle présidait aussi la Communauté de communes, "entre bois et marais", depuis sa création en 2003. "Dominique était notre collègue au Conseil Régional de Basse-Normandie, mais aussi ma voisine et amie en tant que Maire de Troarn dans le Calvados. C'était une élue de terrain qui, au contact de ses concitoyens et à l'écoute de ces derniers, faisait émerger et réussir ses projets. Dominique Lefrançois était une femme engagée au service de l'intérêt général pour la Basse-Normandie et pour sa ville. Elle agissait en toute discrétion, mais savait se faire entendre et respecter. Fine analyste des finances publiques, sa compétence continuera à inspirer notre action", a déclaré Sophie Gaugain, président du groupe UMP au Conseil régional.