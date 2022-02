Balades originales : à cheval avec Guillaume le Conquérant

Il a été roi d’Angleterre, duc de Normandie et maintenant chacun peut marcher dans ses pas grâce à “La chevauchée de Guillaume”. Cette randonnée équestre chemine sur environ 200 km reliant la Baie des Veys à Falaise en passant par les territoires d’Aunay-sur-Odon, Villers Bocage et Val de Seules.



Une fabuleuse épopée !

Une expédition originale à vivre pour les amoureux de la nature et de l’Histoire à dos de votre monture. Quelques siècles avant vous, en 1047, Guillaume le Conquérant a foulé ses sentiers dans une longue nuit de cavalcade. À ses trousses, les barons normands tentèrent de l’assassiner. Il finit par se refugier chez le Seigneur Hubert de Ryes qui l’escorta jusqu’à Falaise, où l’on peut encore aujourd’hui admirer toute la majestée de sa résidence. Cette fabuleuse épopée est désormais marquée au fer à cheval dans le paysage normand!



Pratique. De la baie de Veys à Falaise. Ouvert à tous les cavaliers. Renseignements et itinéraire sur www.calvados-tourisme.com.

