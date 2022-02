Sortir en région : jeudi 10 juillet

Rendez-vous au coeur de l'histoire le temps d'un week-end dans un des lieux emblématiques de Suisse Normande: le Château Ganne. Ancienne fortification du 11e siècle, vous profitez de deux jours d'animations médiévales, de jeux, de découvertes pour toute la famille c'est tout le week end à la Pommeraye.

Beach volley, raquettes, olympiades, pétanque... Plus de 40 rendez-vous festifs et sportifs vous sont proposés sur Pierre-Heuzé Plage, cet après-midi c'est un parcours de billes et un beach basket, demain ce sera du beach soccer.

La prochaine réunion hippique à Graignes ce samedi à partir de 19h00 pour des courses au trot, c'est 3 euros l'entrée et gratuit pour les moins de 17 ans. Interviews et dédicaces de l'équipe du stade Malherbe de Caen avec de nombreux cadeaux à gagner dans une ambiance coupe du monde.

Ce samedi venez également chiner et déambuler dans les rues de l'Aigle pendant la grande Braderie avec Tendance Ouest.

Enfin ce lundi 14 juillet le motocross de Bellême revient pour l'édition 2014 avec le championnat de France et l'Interligue 85 cm3. Une buvette et la restauration sont prévus sur place. Comptez entre 12 et 16 euros l'entrée.