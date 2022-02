L'espoir perdure chez les Jeannette à Caen

Dès 7h30 ce vendredi 4 juillet, des salariés de l'entreprise Jeannette étaient devant le tribunal de commerce de Caen en espérant pouvoir accéder à l'audience qui concernait l'avenir de leur entreprise. Dignes, ils ont pu y assister et entendre le président du tribunal prononcer le renvoi de l'audience. "Le tribunal souhaite que toutes les conditions suspensives à l'offre de reprise de M. Viana soient levées et que le problème des locaux soit réglé", a-t-il indiqué ce matin.



Parmi les barrières à lever : le financement. Georges Viana confie s'appuyer sur le soutien des collectivités locales et notamment du Conseil régional de Basse-Normandie à hauteur d'au moins 850 000 euros. Il entend apporter 100 000 euros de fond propre. Et il lui reste désormais 15 jours pour convaincre des banques de participer au pool financier visant à constituer un apport d'au moins 2 millions d'euros.

Délocalisation à Pont-L'Evêque



Quant aux locaux, ils devraient être situés sur la commune de Reux, à côté de Pont-l'Evêque dans le Calvados. "J'ai cherché des locaux au plus près de Caen, notamment avec le soutien de Calvados Stratégie, et le site de Reux s'avère être la meilleure option en termes d'infrastructures répondant aux normes actuelles", indique Georges Viana.



Ce repreneur potentiel, au dossier jugé plus convaincant par le tribunal de commerce que les quatre autres présentés ces dernières semaines, s'est intéressé à ce projet à la fin du mois de janvier. "Pour arriver à l'équilibre, il nous faut réaliser quatre millions d'euros de chiffre d'affaires par an, sur un marché français de 177 millions d'euros. Et pour ce faire, nous miserons sur une madeleine de qualité, vire haut de gamme".



Un peu plus de 163 ans après sa création, la plus ancienne entreprise de la capitale bas-normande, la biscuiterie Jeannette, a fermé le mardi 28 janvier dernier. C’est à cette date que se terminaient officiellement les contrats de 29 des 36 salariés de l’usine, les autres prenant fin le 3 février prochain. La production est arrêtée depuis la mi-décembre.





