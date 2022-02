Mondial 2014, France - Allemagne place du théâtre à Caen

Un écran LED de 15 m2 sera déployé sur la place du Théâtre à Caen ce vendredi 4 juillet pour permettre aux caennais (et aux autres...) de soutenir ensemble l'équipe de France de foot à l'occasion de son match en quart de finale du Mondial 2014.

Gratuit et ouvert à tous

Le coup d'envoi du match entre la France et l'Allemagne sera donné à 18h00. Le rendez-vous est donné à 17h30 pour une soirée familiale et festive, gratuite et ouverte à tous.

Pour garantir la sécurité de tous, la rue de l'Oratoire sera fermée à la circulation.

Le Memphis Coffee de Mondeville est partenaire de l'événement.