Festival Beauregard : 10 euros l'aller-retour en train au départ de toutes les gares de Basse-Normandie

Le festival Beauregard c'est tout ce week-end à Hérouville-Saint-Clair. Retrouvez durant les 3 jours de l'événement : Cats On Trees, Yodelice, Vanessa Paradis, Pixies, London Grammar, Blondie, et plein d'autres. Pour s'y rendre en train la Région Basse-Normandie et la SNCF proposent un tarif attractif 10€ l'Aller/Retour en TER au départ de n’importe quelle gare de Basse-Normandie, Rennes et Dol de Bretagne sur simple présentation du billet du festival.

