L'Orne, fossoyeur de champions ?

A 2 mois des Jeux Équestres Mondiaux, Alain Lambert a envoyé une lettre avec une clef USB aux professionnels du cheval de l’Orne, pour vanter la « terre de champions ». Ce courrier suscite de nombreuses réactions, et une quarantaine d'éleveurs et de haras parmi les plus prestigieux viennent de lui répondre dans une lettre ouverte (voir ci-dessous).

« Nous avons bien compris que, pour des raisons inexplicables, vous préférez favoriser un centre de stockage de déchets au beau milieu des haras les plus prestigieux de l’Orne. Mais, dans ces conditions nous vous demandons d’avoir la décence de vous abstenir de vous parer du prestige d’une profession que vous insultez par votre attitude et vos propos » écrivent les signataires de cette lettre ouverte, qui reprochent à Alain Lambert d’avoir toujours soutenu le projet « mortifère » pour le monde du cheval, de GDE à Nonant-le-Pin.

Dans ces conditions, ils lui refusent le droit de se prévaloir d’actions de valorisation d’une profession qui aura à souffrir gravement si le projet de GDE n’était pas suspendu.

Ainsi plutôt que le label de « Créateur de Champions » dont s’enorgueillit Alain Lambert, les signataires de la Lettre ouverte proposent de lui décerner celui de « Fossoyeur de Champions », avant de préciser : « votre attitude hostile et méprisante à notre égard laissera une trace dans votre parcours d'homme au service de la France ».

2 épreuves des Jeux Équestres Mondiaux (dressage et cross du concours complet) doivent être disputées au Haras National du Pin, du 28 au 30 août prochain.

[pdf1]